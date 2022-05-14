Reisi'den BAE Devlet Başkanı El Nahyan için taziye mesajı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yaşamını yitiren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid El Nahyan için taziye mesajı yayımladı.

Al Nahyan'ın vefatı haberini üzüntüyle öğrendiklerini duyuran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkenin Veliaht Prensi, Abu Dabi hükümeti ve BAE halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, BAE dışişleri bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan'a gönderdiği taziye mesajında, BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın ölümünden dolayı bu ülke halkı ile devletine başsağlığı diledi.

BAE Resmi Haber Ajansı dün Abu Dabi Başkanı ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid'in (73) hayatını kaybettiğini duyurdu.

Şeyh Halife'nin ölümünün ardından bu ülkede 3 günlük tatil ve 40 günlük yas ilan edildi.