Reisi'den BAE’nin yeni devlet başkanına tebrik

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı seçilmesi nedeniyle Şeyh Muhammed bin Zayid en‑Nehyan'a bir tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Merhum Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan döneminde gelişen İran ve BAE'nin ilişkilerinin, yeni dönemde de iki ülkenin çıkarları doğrultusunda tüm alanlarda günden güne gelişmesini temenni ederim."

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan 13 mayıs'ta 73 yaşında hayatını kaybetti.

Zayed El Nahyan, 3 Kasım 2004'ten bu yana BAE'nin Devlet Başkanı ve Abu Dabi Şeyhi olarak görev yapıyordu.