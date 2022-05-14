Beşar Esad'dan BAE'nin yeni devlet başkanına tebrik mesajı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı seçilmesi nedeniyle Şeyh Muhammed bin Zayid en‑Nehyan'a bir tebrik mesajı gönderdi.

Suriye medyasına göre telgrafın metni şöyle:

"Federal Yüksek Konseyin güvenini kazandığınız ve Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı olarak oybirliğiyle seçildiğiniz için sizi tebrik ediyorum ve büyük merhum Şeyh Zayid bin Sultan en-Nehyan tarafından kurulan kalkınma yürüyüşünü tamamlamak için başarı ve muvaffakiyetlerin her zaman müttefikiniz olacağını umuyorum.

Geçtiğimiz yıllarda Birleşik Arap Emirlikleri’ni ekonomik ve bilimsel gelişme alanlarında bölgede ve dünyada lider konuma getirmede öncü bir rol oynadınız. Bu konumu genel olarak Emirlikler ve Arap bölgesinin çıkarlarını gerçekleştirmek için dünya ülkeleriyle güçlü stratejik ilişkiler ve köprüler inşa etmede kullanmayı başardınız.

Suriye ve BAE arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve iki kardeş halkı birleştiren bağlara ve ortak çıkarlara dayalı olarak tüm alanlarda ortaklıkları güçlendirmek için sizinle birlikte çalışmaya devam etmeyi umuyoruz."

Abu Dabi emirliğinin veliaht prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutan yardımcısı olan Muhammed bin Zâyid bin Sultan en-Nehyan dün hayatını kaybeden Halife Bin Zayed Al Nahyan'dan boşalan devlet başkanlığı koltuğuna oturacak.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın dün, 73 yaşında hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ölüm haberi sonrası ülkede 40 gün yas ilan edildi.

Zayed El Nahyan, 3 Kasım 2004'ten bu yana BAE'nin Devlet Başkanı ve Abu Dabi Şeyhi olarak görev yapıyordu.