İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, BAE'de

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın vefatı sonrası bu ülkeye taziye ziyaretinde bulundu.

Eski Abu Dabi Başkanı ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid cuma günü (73) hayatını kaybetmişti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, BAE dışişleri bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan'a gönderdiği taziye mesajında, BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın ölümünden dolayı bu ülke halkı ile devletine başsağlığı dilemişti.