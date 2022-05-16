  1. Siyaset
16 May 2022 12:11

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, BAE'de

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, BAE'de

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın vefatı sonrası bu ülkeye taziye ziyaretinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın vefatı sonrası bu ülkeye taziye ziyaretinde bulundu.

Eski Abu Dabi Başkanı ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid cuma günü (73) hayatını kaybetmişti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, BAE dışişleri bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan'a gönderdiği taziye mesajında, BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın ölümünden dolayı bu ülke halkı ile devletine başsağlığı dilemişti.

News Code 1902211
https://tr.mehrnews.com/news/1902211/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler