Ayetullah Fateminiya vefat etti

İranlı din alimi Ayetullah Seyyid Abdullah Fateminiya, 76 yaşında vefat etti.
1946 Tebriz doğumlu Ayetullah Fateminiya'nın vaazları genellikle İran televizyonunda yayınlandığı için ülkede tanınmış bir din alimidir.
İran devlet televizyonunda din ve ahlak dersi veren Şii alimi Ayetullah Seyyid Abdullah Fateminiya, 76 yaşında vefat etti.
İranlı din alimi Ayetullah Seyyid Abdullah Fateminiya, 76 yaşında vefat etti.
1946 Tebriz doğumlu Ayetullah Fateminiya'nın vaazları genellikle İran televizyonunda yayınlandığı için ülkede tanınmış bir din alimidir.
yorumunuz