  1. İran
16 May 2022 08:56

Ayetullah Fateminiya vefat etti

Ayetullah Fateminiya vefat etti

İran devlet televizyonunda din ve ahlak dersi veren Şii alimi Ayetullah Seyyid Abdullah Fateminiya, 76 yaşında vefat etti.

İranlı din alimi Ayetullah Seyyid Abdullah Fateminiya, 76 yaşında vefat etti.

1946 Tebriz doğumlu Ayetullah Fateminiya'nın vaazları genellikle İran televizyonunda yayınlandığı için ülkede tanınmış bir din alimidir.

News Code 1902196
https://tr.mehrnews.com/news/1902196/

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