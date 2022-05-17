İran heyeti, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Başkanı ile görüştü

İran İslam İslami Şura Meclisi Başkan Yardımcısı Ali Nikzad başkanlığındaki heyet, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Başkanı Vasıf Talibov ile bir araya geldi.

İran-Azerbaycan ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Talibov, iki ülke arasında çeşitli alanlarda dostluk ve işbirliği grupları ile ekonomik konseylerin bulunduğunu ifade ederek, Azerbaycan-İran Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu'nun faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Talibov, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile İran arasındaki ilişkilere de dikkat çekerek, Nahçıvan Devlet Üniversitesi'nde Farsça Dil Merkezi'nin faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Karşılıklı ekonomik işbirliğine de değinen Talibov, “Azerbaycan'ın Doğu Zengezur Ekonomik Bölgesi ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında İran üzerinden yeni yolun yapımı hususunda imzalanan anlaşma ikili ilişkilerin daha da gelişmesine ve yük taşımacılığı hacminin ivme kazanmasına katkı sağlayacağına inanıyorum.” ifadesini kullandı.

İran heyeti Nahçıvan ziyaretinin ardından Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Parlamenter Asamblesi'nin 3. toplantısına katılmak üzere Bakü'ye gidecek.