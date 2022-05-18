Nahçıvan ziyaretini tamamlayan İran heyeti Bakü'de

Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) 3. Genel Konferansı'na katılmak için Bakü'de bulunan İran İslam İslami Şura Meclisi Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sabiha Gafarova ile görüştü.

Görüşmede İran Meclisi Başkan Yardımcısı Nikzad, parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesinin ortak hedeflere hizmet ettiğini ifade ederek, heyetlerin karşılıklı ziyaretlerinin önemini vurguladı.

Ali Nikzad, Azerbaycan'ın kurtarılmış topraklarının yakında yeniden inşa edileceğine ve evlerinden edilen sivillerin anavatanlarına döneceklerine inandıklarını dile getirdi.

Gafarova ise, ülkesinin İran ile ikili ve çok taraflı ilişkilerini geliştirmek istediğini belirterek, iki ülkenin dostane ve komşuluk ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

İran ile parlamentolar arası ilişkilere değinen Gafarova, karşılıklı ilişkilerin gelişmesinde parlamentoların önemli bir rol oynadığını kaydetti.

Taraflar ayrıca iki ülkeyi ilgilendiren diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulundular.

İran İslami Şura Meclisi Başkan Yardımcısı Ali Nikzad başkanlığındaki heyet, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Başkanı Vasıf Talibov ile bir araya gelmişti.