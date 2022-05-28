Azerbaycanlı büyükelçi İran-Azerbaycan ticari ilişkilerini değerlendirdi

Öğrenci Haber Ajansı’na (ISNA) konuşan Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade, Tahran ve Azerbaycan ilişkilerini değerlendirdi.

Azerbaycanlı Büyükelçi Alizade, İran ve Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin artırılmasının gündemde olduğunu belirterek, "İki ülkenin iradesiyle ticaret hacminin mümkün olan en yüksek seviyeye ulaşmasını temenni ediyoruz" dedi.

İran ve Azerbaycan arasındaki ortaklıklara değinen Alizade, iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik ve önemli olarak değerlendirerek, iki ülkenin bu ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu vurguladi.

Alizade, İran'ın her zaman Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve sınırlarının korunmasını desteklediğini ve ikili ilişkileri geliştirmek istediğini ifade etti.

Ali Alizade, "Geçen yılın Kasım ayında, iki cumhurbaşkanının samimi toplantısı ve iki ülke arasındaki işbirliğini daha da geliştirmek için alınan kararlar sonuç vermiş ve ilerlemektedir" ifadesini kullandı.

Büyükelçi Alizade, "Geçen yıl içinde, Azerbaycan'ın Doğu Zangzur ekonomik bölgesi ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında İran toprakları üzerinden yeni koridor oluşturmasına ilişkin bir mutabakat zaptının imzalanması, Azerbaycan-İran-Türkmenistan üçlü gaz swap anlaşmasın imzalanması, Astaraçay sınır nehri üzerinde yeni bir köprü kurulması, uçuşların yeniden başlaması, İran şirketlerinin Azerbaycan'ın kurtarılmış topraklarının yeniden inşasına katılması ve daha birçok projenin gerçekleştirilmiş olması, ilişkilerimizin gelişiminin doğru olduğunu gösteriyor" ifadelerinde bulundu.

Alizade, Azerbaycan ile İran arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 30'a ve bu yılın ilk dört ayında ise yüzde 23'e yükseldiğini belirterek, "Ticaret hacmindeki bu artış, iki komşu ülke arasındaki işbirliğinin sonucudur" diye kaydetti.

