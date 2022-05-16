İran heyetinden Azerbaycan'a ziyaret

İran İslami Şura Meclisi Başkan Yardımcısı Ali Nikzad başkanlığındaki bir heyet, bugün Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti.
Başkan Yardımcısı Nikzad, Azerbaaycan ziyareti kapsamında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Başkanı Vasif Talibov ile görüşecek. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra iki ülkeyi ilgilendiren hususlar ele alınacak.
İran heyeti ardından, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Parlamenter Asamblesi'nin 3. toplantısına katılmak üzere Nahçıvan'dan Bakü'ye hareket edecek.
Ali Nikzad, iki günlük Azerbaycan ziyareti sırasında bir dizi ikili görüşme gerçekleştirecek.
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