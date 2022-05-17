Finlandiya parlamentosundan NATO üyeliğine başvuruya onay

Finlandiya parlamentosunda, NATO'ya katılma kararı onaylandı. Parlamentoda yapılan oylamada, NATO üyeliğine başvurma yönündeki teklif için 188 milletvekili 'evet', 8 milletvekili 'hayır' oyu kullandı.

Söz konusu kararı kutlamak için 'bir neden olmadığını' söyleyen Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "Avrupa'da savaş var" dedi. Parlamento oturumunda açıklamalarda bulunan Haavisto, "Finlandiya'nın NATO üyeliği, her şeyden önce her çatışmaya diplomatik çözümler arayacak barışsever bir ulus olduğumuz gerçeğini değiştirmeyecek" ifadelerini kullandı.

NATO üyeliğine karşı çıkanlar arasında, Finlandiya'nın beş partili koalisyonunun bir parçası olan Sol İttifak'tan bazı milletvekilleri de yer aldı. Karara karşı bir öneriyi oylamaya sunan Sol İttifak'tan Markus Mustajarvi, "Ülkemizin sınırları, bir askeri ittifak ile Rusya arasındaki sınır haline gelecek" diye konuştu.

Kaynak: Gazete Duvar