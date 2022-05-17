İran'dan NATO'nun yayılmacı politikasına eleştiri

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatipzade, Rus merkezli RIA Novosti haber ajansına verdiği demeçte, İran-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna krizini değerlendirdi.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) yayılmacı politikasını eleştiren Hatipzade, “NATO, Rusya ile doğrudan karşı karşıya gelmenin iyi bir sonla sonuçlanmayacağını bilmelidir. Bugün Ukrayna'da gördüğümüz her şeyin kökleri, NATO’nun genişlemesine ve Batı ülkelerinin Rusya’nın güvenlik kaygılarını görmezden gelmesine dayanıyor.” dedi.

Hatipzade, İran-Rusya ilişkilerine ilişkin, “Tahran ve Moskova arasındaki ilişkiler stratejiktir ve hiçbir tarafın onu bozmasına izin vermeyeceğiz.” ifadesini kullandı.

Ukrayna krizi ile ilgili olarak Hatipzade, "Tahran, Moskova ile Kiev arasında barışı tesis etmek için elinden geleni yapıyor. Bu bağlamda, Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir arabuluculuk turu başlatmayı planlıyoruz." diye konuştu.