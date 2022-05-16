İsveç NATO kararını verdi

İsveç parlamentosunda NATO üyeliği oturumunda konuşan Başbakan Magdalena Andersson, "Hükümet, İsveç'in ittifakın üyesi olmak istediğini NATO'ya bildirmeye karar verdi" dedi.

Putin, Finlandiya ile İsveç’in NATO’ya üye olma kararlarına ilişkin, “Bizim bu ülkelerle sorunumuz yok, İttifak'a üyelikleri bize tehdit yaratmayacak, fakat karşı reaksiyonumuza yol açacak” dedi. Putin, NATO’nun genişlemesine ilişkin, “Bu, ABD’nin dış politika çıkarlarına erişmesi adına suni olarak yaratılan bir sorun” değerlendirmesi yaptı.