Rusya'dan Biden dahil yüzlerce ABD'liye yaptırım

ABD tarafından sürekli olarak yürürlüğe koyulan Rusya karşıtı yaptırımlara yönelik misilleme önlemleri kapsamında Rusya'ya girişi kalıcı olarak yasaklanan 963 ABD vatandaşının listesini yayınlayan bakanlık, "Bumerang etkisiyle ABD'nin kendisine dönecek olan Washington'un hasmane eylemlerine bundan sonra da gereken karşılık verilecektir" vurgusu yaptı.

Rusya'nın karşı yaptırımlarının, dünyanın geri kalanına 'kurallara dayalı bir neo-kolonyal dünya düzeni' dayatmaya çalışan iktidardaki Amerikan rejimini, yeni jeopolitik gerçekleri kabul ederek tutumunu değiştirmeye zorlamayı amacı taşıdığını kaydeden bakanlık, "Rusya, cepheleşme istemiyor ve her zaman saygı duyduğumuz ABD halkını, Rus düşmanlığını kışkırtan ABD makamlarından ve onlara hizmet edenlerden ayırarak dürüst, karşılıklı saygıya dayalı diyaloga açıktır. Rusya'nın kara listesine bizzat bu kişiler dahil edildi" ifadelerini kullandı.

Listede ABD Başkanı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden, CIA Direktörü William Burns, ABD Ulaştırma Bakanı Paul Buttigieg, Savunma Bakanı Lloyd Austin, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas gibi isimler yer aldı.

Kaynak: Sputnik