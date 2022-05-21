  1. Toplum
21 May 2022 14:47

İran'da günlük vaka sayısı 200'ün altına indi

İran'da günlük vaka sayısı 200'ün altına indi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 9 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 159 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 271’e, vaka sayısı ise 7 milyon 229 bin 741’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 693’ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 32 bin 212’ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1902351
https://tr.mehrnews.com/news/1902351/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler