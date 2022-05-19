İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 9 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 280 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 253'e, vaka sayısı ise 7 milyon 229 bin 354'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 731'nin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 28 bin 491'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.