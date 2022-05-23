İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 268 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 281'e, vaka sayısı ise 7 milyon 230 bin 321'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 649'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 35 bin 798'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.