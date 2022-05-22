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22 May 2022 11:15

Ensarullah lideri:

ABD'nin kararlarının Yemen'de uygulanmasını kabul etmeyiz

ABD'nin kararlarının Yemen'de uygulanmasını kabul etmeyiz

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi, Washington'un Yemen politikasını eleştirerek, "ABD'nin kararlarının ülkede uygulanmasını kabul etmeyiz." dedi.

Arap medyasına göre; Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi, İb vilayetinin önde gelen isimleri ile görüştü.

Görüşmede Ensarullah lideri, düşmanın Yemen topraklarının tamamını ele geçirmek istediğini belirterek, "Düşman, ülkeye tamamen hakim olabilmek için Yemen halkının birliğini ve gücünü kaybetmesini istiyor. ABD'nin kararlarının ülkede uygulanmasını kabul etmeyiz." dedi.

Vatan hainlerinin tutumunu eleştiren Abdulmelik el-Husi, "Her halükarda, bağımsızlık ve özgürlük için yürüttüğümüz mücadeleyi sürdüreceğiz. Yabancı güçlerin ülkemize müdahalesini kabul etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu 230 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.

News Code 1902377
https://tr.mehrnews.com/news/1902377/

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