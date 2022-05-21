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21 May 2022 18:42

Blinken, Suudi yetkili ile İran'ı görüştü

Blinken, Suudi yetkili ile İran'ı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'da Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman ile bir araya geldi.

Amerikan medyasına göre; ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'da Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman ile görüştü.

Taraflar ikili ilişkilerin yanı sıra Yemen, İran, Ukrayna ve küresel enerji krizi hakkında fikir alışverişinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın da hazır bulunduğu görüşmede Blinken, ülkesinin Yemen'de BM tarafından ilan dilen ateşkese desteğini vurguladı.

Halid bin Selman Washington temasları kapsamında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile de bir araya gelmişti.

Sullivan, ABD Başkan Joe Biden'ın Suudi Arabistan'a topraklarını savunmak için yardım sözünü yinelemişti.

News Code 1902365
https://tr.mehrnews.com/news/1902365/

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