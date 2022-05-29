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29 May 2022 14:56

İran'da günlük vefat sayısı ilk kez 2'ye indi

İran'da günlük vefat sayısı ilk kez 2'ye indi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 175 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 308'e, vaka sayısı ise 7 milyon 231 bin 562'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 561'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 46 bin 136'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1902536
https://tr.mehrnews.com/news/1902536/

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