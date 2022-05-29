İran'da günlük vefat sayısı ilk kez 2'ye indi

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 175 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 308'e, vaka sayısı ise 7 milyon 231 bin 562'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 561'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 46 bin 136'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.