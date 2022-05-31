İran'da yeni vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 232 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 315'e, vaka sayısı ise 7 milyon 232 bin 34'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 524'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 49 bin 442'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.