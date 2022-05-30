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30 May 2022 15:12

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 240 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 310'a, vaka sayısı ise 7 milyon 231 bin 802'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 539'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 47 bin 817'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1902562
https://tr.mehrnews.com/news/1902562/

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