İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 240 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 310'a, vaka sayısı ise 7 milyon 231 bin 802'ye çıktı.
Virüse yakalanan hastalardan 539'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 47 bin 817'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.
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