İran'da ağır hasta sayısı azaldı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 103 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 306'ya, vaka sayısı ise 7 milyon 231 bin 387'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 573'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 44 bin 499'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.