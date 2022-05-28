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28 May 2022 14:48

İran'da ağır hasta sayısı azaldı

İran'da ağır hasta sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 103 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 306'ya, vaka sayısı ise 7 milyon 231 bin 387'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 573'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 44 bin 499'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1902512
https://tr.mehrnews.com/news/1902512/

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