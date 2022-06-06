İran'da koronavirüs: 1 can kaybı, 59 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 59 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 332'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 232 bin 790'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 441'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 56 bin 206'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.