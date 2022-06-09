  1. Toplum
9 Haz 2022 15:05

İran'da yeni vaka sayısı açıklandı

İran'da yeni vaka sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 202 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 343'e, vaka sayısı ise 7 milyon 233 bin 319'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 409'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 57 bin 938'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1902728
https://tr.mehrnews.com/news/1902728/

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