İran'da yeni vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 202 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 343'e, vaka sayısı ise 7 milyon 233 bin 319'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 409'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 57 bin 938'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.