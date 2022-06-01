  1. Ekonomi
1 Haz 2022 15:29

İran Petrol Bakanı Bakü'ye gitti

İran Petrol Bakanı Bakü'ye gitti

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, 27. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı ile Bakü Enerji Forumuna katılmak üzere Tahran'ı Bakü'ye doğru terketti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen "27. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, 27. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı ile Bakü Enerji Forumuna katılmak üzere Bakü'ye gitti.

Petrol Bakanı Ovci, Bakü ziyareti sırasında Azerbaycan yetkilileri ile görüşecek.

Bugün itibariyle başlayan fuar 3 Haziran'da sona erecek.

Azerbaycan Enerji Bakanlığı ve Azerbaycan'ın Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) desteği ile Bakü Enerji Haftası kapsamında düzenlenen fuarda, 30 ülkeden 249 şirket, petrol üretimi ve enerji taşımacılığı, petrol ve doğal gaz depolama ile hizmetleri alanındaki yenilikçi teknolojileri sergiliyor.

News Code 1902596
https://tr.mehrnews.com/news/1902596/

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