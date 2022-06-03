Bloomberg’den çarpıcı analiz: Erdoğan'ın tek rakibi var

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve gelecek yıl yapılması planlanan seçimler öncesinde ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg kapsamlı bir analiz hazırladı.

Makalede, muhalefetin halen net bir rakip belirlemediğine dikkat çekilirken, “Parlamenter sisteme dönmek isteyen altılı masa olarak da bilinen muhalefetin oluşturduğu koalisyon henüz 2018’de bütün gücü alan Erdoğan’ın karşısına bir aday koymadı” hatırlatmasını yaptı.

Yükselen enflasyon Erdoğan'ın en büyük rakibi

Erdoğan’ın aldığı kararlarla birlikte yükselen enflasyonun Erdoğan’ın 20 yıllık iktidarının en acil tehdidi olduğuna dikkat çekilirken son dönemde yapılan anketlerde AKP ve Erdoğan’a desteğin de düştüğü belirtildi.

Makalede bütün dünyada koronavirüs dolayısıyla fiyatların arttığı ve tedarik zincirinde sıkıntılar yaşandığı hatırlatılırken Türkiye’deki enflasyon sorununun arkasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merkez bankası kararlarına müdahale etmesi ve faiz ile ilgili kararları olduğu da belirtildi. Analizde, “Normalde, enflasyon bir ekonomi için sorun olmaya başladığında merkez bankası faizi artırır ve fiyatları indirmeye çalışır. Fakat Türkiye tam tersini yaptı” denildi. Makalede, Türkiye’de enflasyonun Nisan’da yüzde 70 seviyelerine çıktığına da dikkat çekilirken, bu seviyenin Erdoğan’ın 20 yıl önce seçim zaferinin sağlandığı dönemdeki kadar yüksek olduğu da vurgulandı.

“Hapse girmezse muhalefet vaadini gerçekleştirebilir”

Erdoğan’ın inşaat ve emlak sektörü bazlı bir büyüme modelini izlediği ve ucuz parayı kullandığına dikkat çekilirken, “Erdoğan büyük ekonomik deneyini yani yüksek faizin yüksek enflasyona sebep olduğuna dair okuduğunuz bütün ekonomi kitaplarındaki düşüncenin tersini durdurmak için hiçbir sinyal vermiyor. Muhalefet partileri de göreve gelirlerse merkez bankasının güvenilirliği ve bağımsızlığını sağlama vaadinde bulunuyorlar. Bunu cezaevine girmezlerse yapabilirler” denildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cezaevine gönderilme ihtimali olduğuna dikkat çekilirken Canan Kaftancıoğlu’na verilen ceza da hatırlatıldı.

Kaynak: Milli Gazete