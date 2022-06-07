Emir Abdullahiyan, Irak İçişleri Bakanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi ziyaret için Tahran'da bulunan Irak İçişleri Bakanı Osman Ganimi ile bir araya geldi.
Osman Ganimi Tahran ziyareti kapsamında dün İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi ile görüştü.
İran ve Irak İçişleri Bakanları görüşme sırasında beş önemli konu üzerinde mutabakat zaptı imzaladı.
İki taraf, kara sınır kapılarından günlük 2 bin İranlı ziyaretçinin girişi ve Erbain etkinliği sırasında alınacak özel tedbirler konusunda anlaştı.
İki ülke arasında sınır güvenliği, sınır geçişlerini izleme, kaçakçılığı önlenme ve uyuşturucuyla mücadele gibi konularda anlaşma sağlandı.
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