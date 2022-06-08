Ukrayna, UAEA Başkanı'nı yalancılıkla suçladı

Ukrayna medyasına göre; Energoatom'dan yapılan açıklamada, "Kiev hükümeti ve özellikle kuruluşumuz UAEA misyonunu Zaporozhye Nükleer Santrali'ne davet etmedi. Böyle bir ziyaret ancak Ukrayna'nın nükleer santral üzerindeki kontrolünün yeniden sağlanmasından sonra gerçekleşebilir." denildi.

Rafael Grossi'nin Zaporozhye nükleer santralindeki nükleer malzemelerle ilgili verilerin aktarımıyla durumu incelemek üzere Energodar'a bir uzman komisyon gönderme kararına tepki gösteren Energoatom, UAEA kararını Avrupa'nın en büyük nükleer santralinin işgalini "meşrulaştırma girişimi" olarak nitelendirdi.