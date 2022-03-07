Rusya ve UAEA arasında kritik görüşme: Gündem İran ve Ukrayna

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile nükleer görüşmeler devam ederken Rusya'nın BM Viyana Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Ulyanov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile görüştüğünü duyurdu.

Ulyanov, bu görüşmede Ukrayna'daki nükleer güvenlik konusunun yanı sıra Grossi'nin Cumartesi günü İran'a yaptığı başarılı ziyaretin ele alındığını açıkladı.

Tahran ziyareti sonrasında Viyana’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Grossi, yoğun bir görüşme maratonunu geride bıraktığını, hem İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan hem de İran Atom Enerji Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile görüştüğünü söylemişti.

Rafael Grossi, Tahran'a gerçekleştirdiği ziyarette, iyi bir müzakere gerçekleştirdiklerini belirterek, İran'la çözüme kavuşturulması gereken sorunlara ilişkin nasıl bir yol izleneceğine ışık tutacak ortak bildiri üzerinde anlaşma sağladıklarını bildirmişti.