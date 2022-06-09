İran’dan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın kararına tepki

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunda dün yapılan oylamada, 30 üye ülkenin oylarıyla İran'a karşı karar çıkarılması kabul edildi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kararın 2 "hayır", 3 çekimser oya karşılık 30 "evet" oyuyla kabul edildiğini duyurdu.

İran'a karşı alınan kararda Yönetim Kurulunun, UAEA'nın İran'ın nükleer programının barışçıl olarak sürdürülmesinin sağlanması için ortaya koyduğu çabaları güçlü bir şekilde desteklediği öne sürüldü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu’na tepki gösterdi.

Said Hatipzade, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “ABD ve üç Avrupa ülkesi, barışçıl bir nükleer programa sahip olan ülkeye karşı yanlış hesaplamalar ve bilgilendirmelerden kaynaklanan bir kararı ilerletmeye çalışıyor." dedi.

İran’ın nükleer faaliyetlerinin şeffaf olduğunu belirten Hatipzade, "İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile en yakın işbirliği içinde olan ülkedir." ifadesini kullandı.

İranlı sözcü, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı kararının destekçilerini bu eylemin müteakip sonuçlarından sorumlu tutarak,Tahran’ın bu karara uygun şekilde yanıt vereceğini dile getirdi.

İran Dışişlerinden UAEA kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı ise İran karşıtı UAEA kararına tepki göstererek, ''Bu karar, UAEA Genel Müdürü'nün aceleci ve dengesiz raporuna ve Siyonist Rejim’in yanlış ve sahte bilgilerine dayanmaktadır ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Ajans’la işbirliği ve etkileşim sürecini zayıflatmaktan başka bir sonuç vermeyecektir.'' dedi.

Öte yandan İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Muhammed Rıza Gaibi, Yönetim Kurulu'nda İran karşıtı kararın kabul edilmesini şiddetle kınadı ve İran'ın UAEA'ya yönelik politikasında ve yaklaşımında haklı olduğunu belirterek gerekli adımları atacaklarını söyledi.