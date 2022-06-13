Zelensky, Amerikan Yahudilere yalvardı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, kendi inancı olan Yahudiliği de ön plana çıkararak Rusya'nın işgaline karşı destek bulmaya çalışıyor.

Vladimir Zelenskiy, Amerikan Yahudi Komitesi tarafından düzenlenen toplantıda konuştu.

Video konferans yöntemiyle toplantıya katılan Zelenskiy, Amerikan Yahudilere seslenerek, "Rusya hala dünyanın tepkisini hiçe sayarak, Ukrayna'ya ve sivillere karşı savaşı sürdürmek için yeterli güce sahip olduğunu sanıyor. Rusya'nın insanlığa karşı nefretini durdurmak için çabalarınızı iki katına çıkarmanızı rica ediyorum." dedi.

Daha önce oyuncu iken siyasete atılan 44 yaşındaki devlet başkanı 2020 yılında Times of Israel'e verdiği bir röportajda, sıradan bir Yahudi ailesinde büyüdüğünü ve Soyvetler Birliği'ndeki Yahudi ailelerin çoğunun dindar olmadığını vurgulamıştı.