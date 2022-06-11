Ukrayna: 10 bin askerimiz öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin başdanışmanının verdiği bilgilere göre Rusya'nın 24 Şubat tarihinde başlattığı savaşta şu ana dek yaklaşık 10 bin Ukraynalı asker hayatını kaybetti. Oleksiy Arestoviç bu açıklamayı Rus muhalif Mark Feygin'in kendisiyle YouTube üzerinden gerçekleştirdiği ropörtajda yaptı.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Resnikov, hafta içinde yaptığı açıklamada, savaşta her gün yaklaşık 100 Ukrayna askerinin öldüğünü ifade etmişti. Arestoviç, toplamda 10 bin askerin öldüğünün söylenip söylenemeyeceği sorusuna, "Evet hemen hemen öyle" yanıtını verdi.

Kaynak: DW Türkçe