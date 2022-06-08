Ayetullah Hamanei: Siyonistlerin komploları ifşa edilmeli

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün Hac ve Ziyaret Kurumu yetkilileri ile bir araya geldi.

Ayetullah Hamanei, Hac sezonunun açılmasına değinerek, "İki yıl aradan sonra Cenab-ı Hakk'ın kapanan hac ibadetinin kapısını İranlı hacı adayıları ile başka ülkelerdeki kardeşler için açması büyük bir müjdeydi." dedi.

İranlı hacı adaylarına hitap eden Ayetullah Hamanei, "Sizlere kapıyı açan ve kolaylık sağlayan ilahi davettir. Bu kimsenin lütfu değil." ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei, Hac ve Ziyaret Kurumu yetkililerine hitaben, şunları kaydetti:

"Hac ibadeti, İslam ümmetinin birliğinin tecellisidir. Bu birliğin bozulmaması için çalışılmalı. Çünkü özellikle Şiiler ile Sünniler arasında ihtilaf yaratmak, İngilizlerin hilelerinden biridir.

Hac merasimi sırasında yapılması gereken en önemli görevlerden biri Siyonistlerin kurduğu komplolar ile planların ifşa edilmesidir."

İşgal rejimi İsrail ile ilişkileri normalleştirme yolunda adım atan ülkelere seslenen İslam Devrim, Lideri, “Siyonist Rejimle ilişkileri normalleştirmek için kendi uluslarının iradesine göz yumup Amerika’nin isteğini yerine getiren Arap ve Arap olmayan devletler bunun rejim tarafından sömürülmekten başka bir sonucu olmayacağını bilmelidir." ifadelerinde bulundu.

Ayetullah Hamanei, hacı adaylarını ağırlayan ülkenin İslam dünyasının çıkarları doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, "İranlı hacılar başta olmak üzere tüm hacıların güvenliğinin sağlanması, geçmişte yaşanan izdiham felaketi gibi olayların önlenmesi ve Hac fiyatlarında artan maliyetlerin yeniden gözden geçirilmesi İran’ın ciddi talepleri arasında yer alıyor." diye konuştu.