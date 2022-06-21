Düşmanlar, ülkeye karamsarlık yaymak istiyor

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin 12 Haziran'da Ulusal Göçebe Şehitleri Kongresi yetkilileri arasında yaptığı konuşması yayınlandı.

Ayetullah Hamanei'nin bu görüşmede şu ifadeleri kullandı:

"İran ve İslam düşmanları bugün yumuşak savaşa başvurmuştur. Bu nedenle göçebeler de dahil olmak üzere tüm milletin kültürel etkinliklere ihtiyacı var. Bu bağlamda elbette ki, film ve kitabın büyük etkisi dikkate alınmalı.

Bugün ülkede dine, geleneklere, kutsal değerlere ve dini ayinlere karşı yapılan herşeyin arkasında düşmanın siyasi çıkarları var. Bunu yapanlar bunun farkında olmayabilir"

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, "Bugün insanları gelecek konusunda umutsuzlandıran, onların imanını zayıflatan veya ülkeye karamsarlık yayanlar düşmanın yararına çalışıyorlar" diye kaydetti.