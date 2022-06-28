Ayetullah Hamanei: Düşman hayal kırıklığına uğradı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bugün Yargı Erki Haftası münasebetiyle Yargı Erki Başkanı Muhsini Ejei ve yargı mensupları ile bir araya geldi.

Ayetullah Hamenei, 1981 yılında yaşanan olaylara dikkati çekerek, “Düşman, son 40 yılda zaaflar ve eksikliklerimize umut bağlamıştı, ancak defalarca hayal kırıklığına uğradı. Düşmanın sorunu, bu hayal kırıklığının sırrını anlayamaması ve onu ayırt edememesidir. Düşman, İran İslam Cumhuriyeti’nin her seferinde bu kadar baskının yükü altından kalkabilmesinin nedenini anlamıyor” dedi.

Yargı Organı'nı ülkede etkili ve önemli bir sütun olarak nitelendiren Ayetullah Hamanei, yargı mensuplarına bir önceki yönetim döneminde hazırlanan dönüşüm belgesine göre hareket etmelerini istedi.

Yargı mensuplarına hitap eden Ayetullah Hamanei, bu organın yolsuzluğa karşı ciddi bir mücadele yürütmesi gerektiğini vurguladı.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei ayrıca, Yargı Erki ve yargı görevlileri arasındaki iletişimin önemine değindi.