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8 Haz 2022 15:53

UNICEF: Doğu Afrika'da çocuk ölümlerinde büyük artış olabilir

UNICEF: Doğu Afrika'da çocuk ölümlerinde büyük artış olabilir

Birleşmiş Milletler, dünyanın tüm dikkatini Ukrayna-Rusya savaşına verip diğer bölgelerdeki insani krizleri göz ardı etmeyi sürdürmesi durumunda Doğu Afrika'da "çocuk ölümü sayısında patlama yaşanacağı" uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre Ofisindeki haftalık basın toplantısında konuşan BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Doğu ve Güney Afrika Bölgesel Direktör Yardımcısı Rania Dagash, Doğu Afrika ülkelerinde çocukların yetersiz beslenme oranına dair rakamları paylaştı.

Dagash, "Dünya, Ukrayna'ya bakışını genişletip başka yerleri görmez ve acil hareket etmezse, Doğu Afrika'daki çocuk ölümlerinde patlama beklenmektedir." açıklamasında bulundu.

Somali'de 336 binin üzerinde çocuk şiddetli açlık tehlikesi altında 

Bölgedeki kuraklık ve gıda yetersizliği nedeniyle son 5 ayda acil gıda ihtiyacı duyan çocuk sayısının yüzde 15 arttığına dikkati çeken Dagash, "Etiyopya, Kenya ve Somali'de 1,7 milyondan fazla çocuk, gıda güvensizliği nedeniyle acil müdahaleye muhtaç durumda." dedi.

Dagash, bunun yanı sıra Somali'de 336 binin üzerinde çocuğun şiddetli açlık tehlikesi altında olup, çok acil yardıma ihtiyaç duyduklarını aktardı.

News Code 1902709
https://tr.mehrnews.com/news/1902709/

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