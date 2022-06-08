UNICEF: Doğu Afrika'da çocuk ölümlerinde büyük artış olabilir

Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre Ofisindeki haftalık basın toplantısında konuşan BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Doğu ve Güney Afrika Bölgesel Direktör Yardımcısı Rania Dagash, Doğu Afrika ülkelerinde çocukların yetersiz beslenme oranına dair rakamları paylaştı.

Dagash, "Dünya, Ukrayna'ya bakışını genişletip başka yerleri görmez ve acil hareket etmezse, Doğu Afrika'daki çocuk ölümlerinde patlama beklenmektedir." açıklamasında bulundu.

Somali'de 336 binin üzerinde çocuk şiddetli açlık tehlikesi altında

Bölgedeki kuraklık ve gıda yetersizliği nedeniyle son 5 ayda acil gıda ihtiyacı duyan çocuk sayısının yüzde 15 arttığına dikkati çeken Dagash, "Etiyopya, Kenya ve Somali'de 1,7 milyondan fazla çocuk, gıda güvensizliği nedeniyle acil müdahaleye muhtaç durumda." dedi.

Dagash, bunun yanı sıra Somali'de 336 binin üzerinde çocuğun şiddetli açlık tehlikesi altında olup, çok acil yardıma ihtiyaç duyduklarını aktardı.