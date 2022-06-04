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4 Haz 2022 15:40

BM, Libya açıklarındaki İrini Operasyonu'nun süresini 1 yıl daha uzattı

BM, Libya açıklarındaki İrini Operasyonu'nun süresini 1 yıl daha uzattı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Akdeniz'de Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için hayata geçirilen tartışmalı İrini Operasyonu'nu bir yıl daha uzattığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Akdeniz'de Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için hayata geçirilen tartışmalı İrini Operasyonu'nu bir yıl daha uzattığını duyurdu.

BM Güvenlik Konseyinin resmi internet sitesinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, operasyonun 3 Haziran 2023'e kadar uzatılması yönündeki kararın, Rusya’nın çekimser oyuna karşı 14 ülkenin evet oyu ile alındığı belirtilerek, Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine konuya dair 6 ayda bir rapor sunulması talebinde bulunuldu.

İrini Operasyonu, Libya konulu Berlin Konferansı'nın ardından 31 Mart 2020'de başlatılmıştı. Operasyon, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı bir harekat olma özelliği taşıyor.

BM Güvenlik Konseyinin 2292 sayılı kararıyla başlatılan İrini Operasyonu, bazı kişiler tarafından "taraflı ve yasa dışı bir operasyon olarak" nitelendiriliyor.

News Code 1902637
https://tr.mehrnews.com/news/1902637/

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