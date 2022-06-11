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11 Haz 2022 10:20

Kuzey Kore'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu

Kuzey Kore'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu

Kuzey Kore'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Choe Son-hui'yi yeni Dışişleri Bakanı olarak atadı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Choe Son-hui'yi yeni Dışişleri Bakanı olarak atadı.

Choe Son-hui, ABD ile yürütülen nükleer müzakerelerde Kuzey Kore heyetinde yer alıyordu.

News Code 1902754
https://tr.mehrnews.com/news/1902754/

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