Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Choe Son-hui'yi yeni Dışişleri Bakanı olarak atadı.
Choe Son-hui, ABD ile yürütülen nükleer müzakerelerde Kuzey Kore heyetinde yer alıyordu.
Kuzey Kore'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Choe Son-hui'yi yeni Dışişleri Bakanı olarak atadı.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Choe Son-hui'yi yeni Dışişleri Bakanı olarak atadı.
Choe Son-hui, ABD ile yürütülen nükleer müzakerelerde Kuzey Kore heyetinde yer alıyordu.
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