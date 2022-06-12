Rusya, Dünya Turizm Örgütü’nden resmen çekildi

Hükümet Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan tarafından imzalanan ve yasal bilgilerin yayınlandığı resmi internet portalına eklenen talimat sonrası Rusya’nın Dünya Turizm Örgütü’nden resmen ayrıldığı vurgulandı.

Gazetem.ru'da yer alan habere göre, yapılan açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ilgili federal yürütme makamlarıyla Rusya Federasyonu’nun Dünya Turizm Örgütü’nden çekilmesine ilişkin üzerinde anlaşmaya vardığı önerilerini uygulaması talimatı verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

27 Nisan’da İspanyol haber ajansı Efe, kaynaklara atıfta bulunarak Rusya’nın Madrid merkezli Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nden çekileceğini bildirmişti.

Rusya’nın örgütten çıkmasıyla ilgili teklif üyelerin yüzde 72’si tarafından desteklenmişti

Ajans, Rusya’nın Dünya Turizm Örgütü’nden çekildiğini ilan ettiğini açıklarken, daha önce BM Genel Sekreteri’nin resmi temsilcisi Stephane Dujarric, Rusya’nın UNWTO üyeliğinin askıya alınmasının feci sonuçlara yol açabileceğini ifade etmişti.

Dünya Turizm Örgütü Yönetim Kurulu, Guatemala, Litvanya, Polonya, Slovenya ve Ukrayna tarafından sunulan Rusya’nın üyeliğini askıya alma önerisini görüşmek üzere daha önce ilk toplantısını yapmış, olağanüstü genel kuruldaki oylamada Rusya’nın örgütten çıkmasıyla ilgili teklif üyelerin yüzde 72’si tarafından desteklenmişti.