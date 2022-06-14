2022 yılının Erbain sloganı: Ben Hüseyin'denim!

IQNA Haber Ajansı'nın haberine göre, geçtiğimiz pazartesi günü 2022 Erbain sloganının açıklandığı bir merasim düzenlendi. Merasimin başlangıcında konuşan Erbain Kültür Komitesi Başkanı Hüccetül İslam Hamid Ahmedi bu yılki Erbainin sloganının seçilmesi için İran ve Irak'ta gerçekleştirilen çeşitli toplantılara işaret ederek şöyle konuştu:

"Bu yıl, Erbain sloganını seçerken özellikle sloganda Hz. Seyyiduşşüheda'nın isminin geçmesine dikkat edildi. Aynı zamanda sloganda Masum İmamlar'ın hadislerinde geçen bir ifade olmasına özen gösterildi. Yine günümüz dünyasında Erbainin küresel bir kapsayıcılıkta olmasına özen gösterildi. Sunulan önerilerden yola çıkılarak Hz. Resulullah’ın (s) 'Ben Hüseyin'denim, Hüseyin de bendendir' hadisinden bir bölümün seçilmesinde karar kılındı."

İmam Hüseyin'in adının zafer ve birliğin kilidi olduğunu vurgulayan Hüccetül İslam Ahmedi, "Özellikle son zamanlarda değerli peygamberimize karşı yapılan ihanet ve hakaretlerden dolayı erbain sloganını Hz. Resulullah'ın bir hadisinden seçtik" dedi.

Erbain bizlere üç özellik kazandırmalı

Hüccetül İslam Ahmedi'nin ardından merasimde konuşma yapan İran İslam Cumhuriyeti’nin Irak kültür ataşesi Hüccetül İslam Gulam Rıza Ebazeri ise Erbainde görevli olan yetkililere tavsiyelerde bulundu.

Hüccetül İslam Ebazeri, "Tecrübelerime dayanarak şunları söyleyebilirim ki, öncelikle Erbain ziyaretinin doğru bir şekilde gerçekleşebilmesi için üç konuya dikkat etmek gerekir. İlk olarak Erbain ziyaretine gelen kişi bu ziyaretten manevi bir kazanım elde etmeli, ziyaretten sonra kendisinde değişim meydana gelmelidir. Zairin (ziyaretçi) manevi olarak kazanım elde ederek İran İslam Cumhuriyeti'nde bunu yayması sağlanmalıdır." şeklinde konuştu.

İkinci olarak Erbainin İran ve Irak arasında birlik oluşturması gerektiğine dikkat çeken Hüccetül İslam Ebazeri, "Erbain vahdet sağlamadığı ve iki ülke arasında ihtilaf oluşturduğu takdirde başarılı olamadık demektir" dedi.

Hüccetül İslam Ebazeri üçüncü olarak İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin uyarılarına işaret ederek Rehber'in sözlerini aktardı: "Erbainde Irak'ın izzet ve bağımsızlığının korunması gerekir, Iraklı yetkililere ve Irak halkına teşekkür etmek gerekir. Bizler Irak kanunlarına saygı gösterirsek, Irak'ın bağımsızlığına değer verirsek ve ülkeye giriş çıkışlarda kanuni şekilde hareket edersek iyi bir erbain geçirmiş oluruz".

Seçilen sloganın önemine vurgu yapan Velayeti Fakih'in Hacc ve Ziyaret İşleri Temsilcisi Hüccetül İslam Abdulfettah Nevvab ise "Bayraklarda da slogan kullanılır. Örneğin İslam Cumhuriyeti’nin bayrağındaki slogan 'Allah'tır. 'Bağmsızlık, Özgürlük, İslam Cumhuriyeti' sloganımız da dünyanın en zengin sloganlarındandır. Bu slogan ülkemizin politikasını ortaya koyuyor."

Bazı ülkelerin sloganının değerli olduğunu ancak sloganlarına inanmadıklarını ifade eden Hüccetül İslam Nevvab "Amerika Birleşik Devletleri’nin sloganı 'Biz Tanrı’ya güveniyoruz' cümlesidir. Ancak bu slogana uymuyorlar ve maddiyata önem veriyorlar" dedi.

İlerleyen dakikalarda Erbain Merkezi Genel Sekreteri Muhammed Tagi Bageri ziyaretçiler için çalışmalar yapan Erbain komitelerine teşekkür etti.

Programın sonunda 2022 Erbain sloganı "Ben Hüseyin’denim" ifadesinin yer aldığı afiş sergilendi.