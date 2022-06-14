İran Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı istifa etti

İran Kooperatifler, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Hüccetullah Abdulmeleki, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadıri Cehromi, Cumhurbaşkanı Reisi’nin Çalışma Bakanı Abdulmeleki'nin sunduğu istifasını kabul ettiğini söyledi.
Bahadıri, Abdulmeleki'nin yerine Muhammed Hadi Zahidi Vefa'nın Bakan Vekili olarak atandığını bildirdi.
İslami Şura Meclisi, 25 Ağustos 2021'de Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin önerdiği yeni kabineyi bir isim dışında onaylamıştı.
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