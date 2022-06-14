İran, D-8’in 25’inci kuruluş yıl dönümü kutlamasına katılacak

Çırağan Sarayı’nda 15 Haziran 1997 tarihinde 54’üncü hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın öncülüğünde Türkiye, Nijerya, Mısır, İran, Pakistan, Endonezya, Malezya ve Bangladeş'in devlet ve hükümet başkanlarının bir araya geldiği zirvede ‘İstanbul Deklarasyonu’ ile kurulan D-8 Ekonomik İş birliği Teşkilatı’nın 25’inci kuruluş yıl dönümü, aynı gün ve mekanda D-8 Genel Sekreterliği ileErbakan Vakfı iş birliğinde düzenlenecek program ile kutlanacak.

İran'ın Ankara Büyükelçisi'nin de katılacağı programın 15 Haziran 2022 tarihinde saat 10.30’da başlayacağı bildirildi.

Programda İran devletinin D'8'e verdiği önemli katkılardan dolayı ödül verilecek.