İran ile Türkmenistan ortak ticaret merkezi kuruyor

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Rıza Fatemi Emin başkanlığındaki İran heyeti, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev başkanlığındaki heyetle ile Tahran'da görüştü.

Karşılıklı ticari ilişkilerin ele alındığı görüşmede bir yıllık ticaret yol haritasının hazırlanması için bir çalışma grubu oluşturulmasına ve Tahran-Aşkabat ticaret merkezi kurulmasına karar verildi.

İki taraf, ticari ilişkileri kolaylaştırmak ve hızlandırmak için iki ülke iş adamlarını desteklemeye vurgu yaptı.

Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı'nın ortak ticaret merkezi kurma önerisini memnuniyetle karşılayan Bakan Fatemi Emin, "Ülkede 16 ticaret merkezleri kurduk. Bu, ekonomik ilişkileri genişletmek için iyi bir yöntemdir." dedi.

Türkmen yetkili, "İran'da fuarların yeniden açılmasını ve iki ülke arasındaki ticari ilişkileri artırmak için bir anlaşmanın imzalanmasını öneriyoruz. Daha önce sınır bölgelerinde ortak pazarların kurulması konusundaki tekliflerimizi sunduk." diye konuştu.