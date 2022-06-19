  1. Ekonomi
19 Haz 2022 10:09

İran'dan Türkiye'ye ihracatta büyük artış

İran'dan Türkiye'ye ihracatta büyük artış

İran'ın Türkiye'ye yaptığı ihracat 2022 yılının ilk dört ayında yüzde 60'lık artışla 1 milyar 231 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, İran'ın Türkiye ile olan ticareti 2022 yılının ilk dört ayında %38 arttı.

İran ile Türkiye arasındaki ticaret bu yılın ilk dört ayında 2 milyar 175 milyon dolar olarak açıklandı. Bu rakam bir önceki yılın ayn döneminde 1 milyar 574 milyon dolardı.

Türkiye'nin İran'a ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %18 artarak 944 milyon dolara ulaştı. Türkiye geçen yılın aynı döneminde İran'a 799 milyon dolar değerinde ihracat yaptı.

İran'ın Türkiye'ye yaptığı ihracat 2022 yılının ilk dört ayında %60 artarak 1 milyar 231 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin İran'dan ithalatı geçn yılın aynı döneminde 755 milyon dolardı.

News Code 1902954
https://tr.mehrnews.com/news/1902954/

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