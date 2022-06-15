Türkmenistan ile 20 yıllık işbirliği anlaşması imzalamaya kararlıyız

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, resmi ziyaret için Tahran'da bulunan Türkmen mevkidaşı Serdar Berdimuhammedov ile görüştü.

İki lider baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Reisi, Türkmen mevkidaşına İran'ı ziyaret ettiği için teşekkür ederek, "Türkmenistan Devlet Başkanı ve beraberinden üst düzey heyetin Tahran ziyareti iki ülke arasındaki ilişkiler için bir dönüm noktasıdır. Türkmenistan ile son 30 yıldır iyi ilişkilerimiz var" dedi.

Reisi, "Birkaç ay önce Aşkabat'a yaptığım ziyaret, İran ve Türkmenistan arasındaki bazı işbirliklerinin artmasını sağladı. Özellikle gaz swapı, transit ve taşımacılıkta iyi adımlar atıldı." ifadesini kullandı.

İran ve Türkmenistan'ın ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Reisi, "İki ülke arasında 20 yıllık stratejik işbirliği anlaşması imzalamaya kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkelerle işbirliğinin İran'ın dış politika önceliklerinden birisi olduğunu belirtti.

Reisi, yabancıların bölgedeki varlığının güven verici değil, sorun yaratıcı olduğunu vurguladı.

Türkmen lider Berdimuhammedov da Cumhurbaşkanı Reisi ile ikili ilişkilerin ele alındığını belirterek, ülkesinin İran'la ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu ifade etti.

Uluslararası forumlarda Türkmenistan'ın girişimlerini desteklediği için Cumhurbaşkanı Reisi ile İranlı yetkililere teşekkür eden Serdar Berdimuhammedov, Reisi'yi Türkmenistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Hazar Liderler Zirvesi'ne katılmaya davet etti.