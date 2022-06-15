  1. Kültür
15 Haz 2022 17:51

İran'ın Arasbaran bölgesinin tarihi mekanları

İran'ın Arasbaran bölgesinin tarihi mekanları

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde yer alan Arasbaran (Karadağ) bölgesi sadece eşsiz doğasıyla değil tarihi yerleri ile de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ahar şehri’nin güneyinden, Aras nehrine kadar uzanan bu bölgenin en önemli tarihi yerlerinden biri Hüdaferin Köprüsü'dür. İran- Azerbaycan sınırnda bulunan bu körpü bin yıllık bir tarihe sahip.

İran'ın Arasbaran bölgesinin tarihi mekanları

İran'ın Arasbaran bölgesinin tarihi mekanları

Bölgenin en önemli tarihi mekanlarından biri Safeviler döneminde inşa edilen Gökçebel Şah Abbasi Kervansarayı'dır. Bu tarihi yapıt İran'ın ulusal varlıkları listesinde yer almaktadır.

İran'ın Arasbaran bölgesinin tarihi mekanları

İran'ın Arasbaran bölgesinin tarihi mekanları

Şeyh Safiyyüddin Ahari Türbesi ise diğer tarihi yerlerden biridir. Ahar kentinde yer alan bu türbenin yapımı 540 Hicri Kameri'ye dayanıyor.

News Code 1902874
https://tr.mehrnews.com/news/1902874/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 6 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler