İran'ın Arasbaran bölgesinin tarihi mekanları

Ahar şehri’nin güneyinden, Aras nehrine kadar uzanan bu bölgenin en önemli tarihi yerlerinden biri Hüdaferin Köprüsü'dür. İran- Azerbaycan sınırnda bulunan bu körpü bin yıllık bir tarihe sahip.

Bölgenin en önemli tarihi mekanlarından biri Safeviler döneminde inşa edilen Gökçebel Şah Abbasi Kervansarayı'dır. Bu tarihi yapıt İran'ın ulusal varlıkları listesinde yer almaktadır.

Şeyh Safiyyüddin Ahari Türbesi ise diğer tarihi yerlerden biridir. Ahar kentinde yer alan bu türbenin yapımı 540 Hicri Kameri'ye dayanıyor.