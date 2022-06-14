Emir Abdullahiyan: Müzakere masasını terk etmedik

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emri Abdullahiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'ı ziyaret eden Pakistanlı mevkidaşı Bilawal Bhutto Zardari ile görüştü.

Zardari iki günlük bir ziyret için bu sabah Tahran'a geldi.

Emir Abdullahiyan ve Zardari ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Emir Abdullahiyan burada yaptığı açıklamada, "Bu görüşmede iki ilişkiler, kültürel ve turizm işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda ve ekonomik ve ticari alanlarda işbirliği ele alındı." dedi.

Afganistan'daki son gelişmeler, Yemen ve Filistin'deki krizlerin de ele alındığını belirten Emir Abdullahiyan, "Ukrayna'da savaşın devam etmesine karşıyız ve siyasi bir çözümden yanayız" ifadesini kullandı.

Viyana görüşmelerine dikkat çeken Emir Abdullahiyan, "İran hiçbir zaman müzakere masasını terk etmedi. Müzakere ve diplomasinin anlaşmanın nihai sonuça ulaşması için en iyi yol olduğuna inanıyoruz." diye kaydetti.

Emir Abdullahiyan, "Müzakere masası için bir teklif sunduk. ABD tarafı girişimimizi kabul etti. Ancak UAEA Yönetim Kurulunda karar çıkarılması konusunda ısrar etti." açıklamasını yaptı.

Bakan Emir Abdullahiyan bu sabah, Tahran'da Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile de görüşmüştü.