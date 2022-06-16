Bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünü desteklemek İran'ın ilkeli politikası

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi dün, Tahran'da bulunan Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Roberti Simonyan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede, İran'ın Ermenistan da dahil olmak üzere tüm komşu ve dost ülkelerle ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu belirterek, "İki ülke ulaştırma, enerji, sanayi, teknik ve mühendislik hizmetleri ihracatı ve tarım alanlarında işbirliğini geliştirmek için iyi kapasitelere sahiptir" dedi.

İran ve Ermenistan arasındaki parlamenter ilişkileri iki ülkenin ilişkilerinin düzeyini artırmada etkili ve yapıcı olarak değerlendirerek, "Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu, Tahran-Erivan ilişkilerinin seviyesini artırmaya yönelik stratejileri gözden geçirmeli ve bu stratejilerin gerçekleştirilmesine yönelik pratik adımlar atmalıdır" ifadesini kullandı.

Reisi, "İran, Hint Okyanusu ve Fars Körfezi ve Karadeniz'den Avrupa'ya kadar bölge halkları arasında bölgesel yakınlaşmanın güçlendirilmesi ve barış ve refahın gelişmesi için temel oluşturan yüksek bir jeopolitik kapasiteye sahiptir.

Bölgedeki tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini desteklemenin İran'ın ilkeli politikası olduğunu belirten Reisi, "İran, barış ve huzuru sağlamak için her türlü planı, ilişkiyi ve diyaloğu destekler" diye kaydetti.

Reisi, bölge ülkeleri arasındaki diyaloğun sorunları çözmenin tek yolu olduğuna ve yabancıların varlığı ve müdahalesinin sorunları çözmeyeceğine inandıklarını söyledi.

Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Roberti de, ülkesinin İran ile ekonomik, ticari ve transit ilişkilerini geliştirmeye büyük önem verdiğini belirterek, "İki ülkenin çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirmek için çok yüksek imkanları ve kapasiteleri var" dedi.