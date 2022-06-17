Reisi: ABD, çöküş ve zayıflık yolunda

İran Cumhurbaşkanı seyyid İbrahim Reisi bugün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD'nin azami baskı politikasında başarısız olduğunu belirterek, "ABD'liler kendileri azami baskıda başarısız olduklarını ilan etmiş. Bu, İslam Devrimi'nin zafer ve ilerleme ve ABD'nin çöküş ve zayıflık yolunda olduğu anlamına geliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, yaptırımların ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, "Amerikalıların bir yandan İran'la anlaşmaya hazır olduklarını söylerken diğer yandan yaptırım listesini artırmaları tuhaftır" ifadesini kullandı.