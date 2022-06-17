  1. Siyaset
17 Haz 2022 14:05

Reisi: ABD, çöküş ve zayıflık yolunda

Reisi: ABD, çöküş ve zayıflık yolunda

İran Cumhurbaşkanı Reisi, ABD'nin azami baskı politikasında başarısız olduğunu belirterek, "ABD'liler kendileri azami baskıda başarısız olduklarını ilan etmiş. Bu, İslam Devrimi'nin zafer ve ilerleme ve ABD'nin çöküş ve zayıflık yolunda olduğu anlamına geliyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı seyyid İbrahim Reisi bugün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD'nin azami baskı politikasında başarısız olduğunu belirterek, "ABD'liler kendileri azami baskıda başarısız olduklarını ilan etmiş. Bu, İslam Devrimi'nin zafer ve ilerleme ve ABD'nin çöküş ve zayıflık yolunda olduğu anlamına geliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, yaptırımların ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, "Amerikalıların bir yandan İran'la anlaşmaya hazır olduklarını söylerken diğer yandan yaptırım listesini artırmaları tuhaftır" ifadesini kullandı.

News Code 1902917
https://tr.mehrnews.com/news/1902917/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler