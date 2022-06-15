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15 Haz 2022 11:11

İran ile Türkmenistan arasında 9 anlaşma imzalandı

İran ile Türkmenistan arasında 9 anlaşma imzalandı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'un huzurunda 9 anlaşma, işbirliği protokolü ve mutabakat zaptı imzalandı.

Cumhurbaşkanı Reisi ve Türkmen lider Berdimuhammedov'un başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Saadabad Sarayı'nda iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

Törende iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi çerçevesinde ekonomi, ticaret, televizyon ve radyo yayıncılığı işbirliği, kültür, yatırım, transit ve ulaştırma alanında 9 anlaşma, işbirliği protokolü ve mutabakat zaptı imzalandı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, iki günlük resmi bir ziyaret için dün akşam Tahran'a geldi. Berdimuhammedov’a Tahran ziyaretinde kalabalık bir heyet eşlik ediyor.

News Code 1902871
https://tr.mehrnews.com/news/1902871/

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